Экс-советник Назарбаева о предательстве чиновников

Экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев назвал предательство некоторых чиновников и правоохранителей одной из причин кризиса в стране.

По его мнению, происходящее в настоящее время в Казахстане стало самым серьезным кризисом "за 30 лет на всем постсоветском пространстве". "Масштабы такой попытки государственного переворота, вооруженного мятежа поражают, настолько мощная организация, что без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, нельзя было осуществить", - сказал Ертысбаев в эфире госканала "Хабар 24".

Ертысбаев утверждает, что "за 40 минут до нападения на аэропорт была дана команда полностью убрать оцепление и охрану".