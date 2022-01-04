Париж обвинил Путина в том, что он не сдерживает обещания

"Владимир Путин хочет обойти Европейский союз... Он хочет ослабить укрепляющуюся сплоченность ЕС. Невозможно представить безопасность ЕС без европейцев", - сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что проводя прямые переговоры с США касательно Украины Россия пытается обойти Европейский союз. Об этом он сообщил в комментарии французским СМИ, передает Reuters.

Также в настоящее время, отметил глава МИД Франции, Париж не видит отведения российских войск от украинской границы, хотя Путин заверял, что это произойдет.

Ле Дриан также заявил, что любое дальнейшее военное вторжение на Украину со стороны России приведет к "серьезным стратегическим последствиям". В частности, как один из вариантов он назвал пересмотр договоренностей по "Северному потоку - 2".

После заявления Ле Дриана президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует вскоре провести переговоры с Путиным, чтобы обсудить различные темы, включая Украину. Это третьи переговоры за последний месяц.