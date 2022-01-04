И Рахмон отправил свои войска в Казахстан

Самолет Российской Федерации ИЛ-76, который доставляет военных Таджикистана из сил ОДКБ, вылетел с аэродрома Гиссар. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Российской военно-транспортной авиацией осуществляется переброска военнослужащих вооруженных сил Таджикистана из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан. Военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России с подразделением миротворческого контингента ВС Таджикистана из состава миротворческих сил ОДКБ вылетел из аэропорта Гиссар Республики Таджикистан в Республику Казахстан», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сегодня стало известно, что Таджикистан отправит в Казахстан около 200 своих военнослужащих в составе миротворческих сил ОДКБ.