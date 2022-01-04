Беспорядки в казахстанском Атырау: более 100 человек задержаны, 35 силовиков ранены

Более 100 человек задержали после беспорядков в казахстанском Атырау, ранения получили сотрудники правоохранительных органов, четыре человека находятся в больнице, сообщает гостелеканал «Хабар 24».

"По данным местных властей, задержаны 104 участника беспорядков, повреждено семь полицейских машин, 35 сотрудников получили ранения, четыре человека находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии", - сказал ведущий в эфире телеканала.

Телеканал отмечает, что в настоящее время ситуация в регионе в целом стабильная, общественный транспорт и рынок работают в обычном режиме.