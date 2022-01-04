Жительницу Баку судят за онлайн-продажу наркотиков

Завершено предварительное следствие по уголовному делу жительницы Баку Кямали Мадати, обвиняемой в онлайн-продаже наркотиков. Как сообщили haqqin.az, материалы уголовного дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Уголовное дело находится в производстве судьи Али Мамедова. Подготовительное заседание суда назначено на 10 января.

Кямаля Мадати была задержана сотрудниками 4-го отдела полиции Бинагадинского района во время оперативно-разыскных мероприятий. На ней были обнаружены героин и метамфетамин «паты» общим весом около 15 граммов. В ходе расследования выяснилось, что К.Медати приобрела наркотики онлайн с целью продажи у гражданина одной из зарубежных стран, с которым познакомилась в соцсетях.