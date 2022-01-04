«Народ Казахстана, мы – восставшие борцы с тиранией, дали бой силовикам в Актау, Алматы и других городах. Введение войск в Казахстан в такой момент было расценено как начало оккупации нашей родины, переход правительства Токаева в разряд марионеток. Солдаты и офицеры, сегодня от вас зависит независимость Казахстана. Президент Токаев уже нарушил конституцию, отдал суверенитет страны в руки России, как это сделал Лукашенко в Беларуси и Янукович в Украине. Вместе мы свергнем режим и добьемся справедливости и окажем решительное сопротивление оккупантам. Мы вооружены и готовы вышвырнуть войска ОДКБ из нашей страны. Мы отстоим суверенитет и территориальную целостность от любых посягательств», - говорится в видеообращении.

Также они призвали создавать самостоятельные повстанческие группы и организовывать атаки на силовиков.