НАТО будет вести переговоры с Россией, консультируясь с Украиной, Грузией и Молдовой

НАТО готова выслушать озабоченности России по поводу системы мировой безопасности. Об этом 7 января заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО будет консультироваться с Украиной, Грузией и Молдовой, ведя переговоры с Россией. «НАТО будет вести диалог по безопасности с Россией прямо и открыто, но всегда есть риск, что дипломатия не принесет результата», - добавил генсек. Причем параллельно с диалогом с российскими властями НАТО продолжит укреплять оборону государств альянса.

«НАТО ни под каким видом не пойдет на компромисс с РФ по базовому принципу, что каждая страна может выбирать свои оборонные союзы», - подытожил Столтенберг.