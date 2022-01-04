Австрия депортирует сына азербайджанского политэмигранта – Октая Азимова

В 2017 году он вместе с отцом приехал в Германию по австрийской визе, а год спустя они попросили убежища в Австрии, как говорит сам юноша, «по политическим причинам».

В октябре 2019 года Октаю было отказано в виде на жительство. Затем Федеральное ведомство по делам о предоставлении убежища отклонило апелляцию, а позднее такое же решение приняли Административный и Конституционный суды.

«15 декабря я получил письмо о том, что мне нужно покинуть Австрию, - цитирует школьника NÖN. - Возвращение на родину будет сопряжено с трудностями, особенно в связи с моим дальнейшим обучением. У нас совершенно другая школьная система. Из-за моего возраста мне будет сложно интегрироваться в учебный процесс. В первые годы у меня были хорошие оценки, но сейчас они ухудшились, так как из-за отказов в проживании в Австрии я больше не могу концентрироваться на учебе».

Тут будет уместно напомнить, что многие из тех, кто желают получить убежище в Европе, пытаются обмануть местные миграционные власти, заявляя о якобы политическом преследовании на родине. Если раньше такие варианты нередко прокатывали, то в последние годы европейские страны стали тщательнее подходить к изучению каждого подобного дела и в подавляющем большинстве случаев просителей убежища спустя какое-то время отправляют домой.