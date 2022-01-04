Токаев представит кандидатуру нового премьера Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит кандидатуру нового главы правительства 11 января, передает Sputnik Казахстан.

Два дня назад Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева.

"Кандидатуру нового премьер-министра Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит 11 января", - говорится в сообщении.

Токаев принял отставку правительства 5 января.

И.о. премьера был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.