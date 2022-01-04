Айдын Керимов, автор haqqin.az 21:12

Что происходит в Казахстане? Пожалуй, это самый тяжелый вопрос для всего сообщества постсоветских стран. Причем речь идет об одной из самых закрытых, но и стабильных стран региона. В этой стране была ограничена деятельность свободных СМИ, а после дестабилизации закрыт интернет. И, наконец, после ввода войск России и ее союзниц страна оказалась полностью изолирована и закрыта колючей проволокой. Словно арестовали и посадили на нары весь Казахстан! После введения военного положения в наиболее горячие точки противостояния правительственных сил с неизвестными вооруженными группировками запрещен въезд и иностранным журналистам. Информацию приходится собирать, точнее, соскабливать с сухих пресс-релизов и сообщений государственных ведомств Казахстана и России.

Часть СМИ за пределами Казахстана пытается разрисовать события по сюжету всенародного восстания против деспотичной власти. Однако если воспроизвести в памяти видеоленту минувших бархатных революций конца 1980 - начала 1990-х годов или цветных революций политической эры «нулевых», то происходящие в Казахстане события не совсем укладываются в формат всенародного выступления. На памяти Пражская весна: советские танки бороздили Вацлавскую площадь, а им навстречу отчаянно шла безоружная толпа. Или уличные столкновения активистов «Солидарности» с правительственными войсками. Как и образ тысяч азербайджанцев, вставших на пути советских десантников, устроивших кровавую вакханалию на улицах Баку. Затем Вильнюс, до этого Тбилиси… Потом героические защитники Белого дома в Москве, которые лезли под гусеницы танков. В Казахстане мы не увидели картинки взрыва народного гнева. Отдельные протесты и митинги в городах собирали небольшие кучки разношерстной протестной толпы численностью в несколько тысяч человек. Хотя, повторюсь, возможно, основные митинги остались вне объектива камер журналистов и любителей-блогеров. Впрочем, как-то маловероятно… Заметьте, в первые дни протестов появилась информация о двух требованиях протестующих: отменить повышение цен на газ и отправить в отставку Назарбаева, лишив неприкосновенности членов его семьи и клана. О Токаеве ни слова. И даже после таинственного исчезновения Елбасы, демонтажа его памятника в провинции, роспуска правительства протесты не стихли. Напротив, акции усилились после отмены повышения цен. Токаев же продолжил уступки в политической плоскости – выступил с предложением роспуска парламента, проведения новых выборов и конституционных реформ. Однако неуправляемая и безыдейная толпа, которая так и не выдвинула из своих рядов новых лидеров, продолжила хаотичные выступления.

За все время протеста не было организовано ни одного митинга. Ни одного яркого и эмоционального выступления, что мы видели даже в Египте во время «арабской весны». В сети появлялись фрагменты - синхронные выступления исключительно простых граждан, которые жаловались на бедность, чиновничий беспредел и тяготы жизни. Казахстанский протест в большей степени напоминал хаотичный голодный бунт обездоленных людей. Которых правящий дуумвират довел до градуса всеобщего остервенения. Не вдаваясь в сложную структуру кланового общества этой страны, можно вывести лишь одно единственное неопровержимое резюме: очевидно, речь идет о социальном недовольстве без ярко выраженных политических требований. Ни один из известных оппозиционеров или общественных деятелей, представителей интеллигенции не попытался влиться или возглавить движение. Более логично выглядело бы возвращение в страну опального Аблязова, который вдогонку попытался выдать себя за организатора стихийного бунта. Но вместо политика неожиданно появился криминальный авторитет Арман Джумагельдиев. А он, как это ни странно, всячески пытался обуздать неуправляемую толпу. Но натолкнулся на гнев и неприязнь людей, которые просто изливали накопившуюся за 30 лет правления Назарбаева злость и ярость. Эмоции выплескивались криком, потому что не могли подобрать правильные слова. Чувствуется, что у людей накипело на душе. И они хотят, точнее, пытаются что-то изменить. Но не знают, какими способами и средствами. Чем-то казахстанцы напоминали ливийцев в период свержения Каддафи. Сказывается долгое пребывание в несвободном обществе, в котором отсутствовали выборы, волеизъявление, альтернатива, конкуренция и как следствие – политическая культура. Откуда ей появиться? Загнанные в резервации люди вдруг получили Божий дар – уход вечного Назарбаева и свободу действий. Им неведомо, как распорядиться выпавшей свободой. Еще один немаловажный вопрос – откуда у жителей авторитарной страны появилось столько оружия и боеприпасов, позволивших оказывать сопротивление регулярной армии на протяжении нескольких дней? Версия об ограблении двух-трех оружейных магазинов с травматическими винтовками не выдерживает критики. Но судя по отрывочным видеоматериалам в сети - в Алматы и других городах Казахстана шли самые настоящие ожесточенные бои. Кто снабдил и продолжает обеспечивать протестующих оружием и боеприпасами? Неужели одна из силовых структур тайно направляет вооружение протестующим?

Сегодня некоторые чиновники из окружения Назарбаева вбросили информацию о каких-то учебно-тренировочных лагерях. Но и это похоже на дезинформацию. Как показали недавние события, возглавлявший с 2016 года спецслужбы Карим Масимов оказался человеком до конца преданным Назарбаеву. Что редко бывает на Востоке. Неужели в стране, где правит полицейский режим могли бы возникнуть тайные тренировочные лагеря? И это осталось бы незамеченным Комитетом национальной безопасности? Полная ахинея! Но вопрос о том, какая сила продолжает обеспечивать протестующих оружием, все еще остается открытым. Либо в этом заинтересован сам Токаев и преданные ему силовики, чтобы создать иллюзия вооруженного восстания и присутствия иностранных боевиков для оправдания ввода российских войск. Либо же кто-то из силовиков управляется извне и намеренно усугубил ситуацию, расчистив путь для российских десантников. Которые вознамерились в одночасье восстановить забытый СССР. Во всяком случае поступившее в стан протестующих оружие - главный признак тщательно разработанной спецоперации и инсинуации. И наконец, последнее. Растиражированное в сети видео русскоязычных ополченцев, внешне напоминающих бойцов ИГИЛ, сильно смахивает, говоря на оперативном языке, на актировку, а если быть точнее - провокацию спецслужб. Какая-то неудачная фальшивка. Четверо ополченцев, похожих на бойцов СОБРа, спрятавших свои лица за масками Аль-Каиды, бряцают автоматами и угрожают Токаеву. Еще одна кустарная работа, инсценировка, чтобы придать хаотичному и голодному бунту образ полурелигиозного, полупатриотичного и полунационального вооруженного сопротивления.