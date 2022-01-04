Дорожная полиция обратилась к населению

В связи с ветреными погодными условиями Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к участникам движения.

В обращении говорится, что с 8 до 9 января в Баку и на Апшеронском полуострове, а также в некоторых районах республики ожидается сильный ветер, в восточных районах – дождь.

"Главное управление Государственной дорожной полиции МВД, обращаясь ко всем участникам движения в связи с данным прогнозом, рекомендует соблюдать осторожность на дорогах, принимать превентивные меры, чтобы в ветреную погоду не подвергать опасности жизнь и здоровье, а также не причинять вреда транспортным средствам.