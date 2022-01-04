Каспаров обвинил Пашиняна в убийстве мирных казахов

Экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в соучастии в массовых убийствах в Казахстане. Об этом заявил Гарри Каспаров на страницах своей интернет-газеты.

«Позорным на этом фоне выглядит поведение армянского лидера Никола Пашиняна, принявшего деятельное участие в реализации плана по оккупации Казахстана, став, тем самым, соучастником сегодняшних массовых убийств. То обстоятельство, что Пашинян пришел к власти в результате мирной революции, делает его действия особо циничными. Невозможно купить безопасность собственного народа ценой крови других народов», - написал Г.Каспаров.