В Ингушетии, рядом с селом Сурхахи обнаружили скелетированное тело, которое могло принадлежать 31-летнему вору в законе Хамзату Аушеву, известному в криминальных кругах как «Хамзат ингуш», передает «Кавказ. Реалии».

Рядом с трупом, у которого уже оголились ребра и череп, но сохранились джинсы и куртка, был найден пистолет. Издание сообщает, что МВД и управление Следственного комитета по Ингушетии не опровергло информацию об обнаружении тела криминального авторитета.