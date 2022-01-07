Блинкен: Когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти видео
США обеспокоены событиями в Казахстане, но считают, что республика может справиться с ситуацией и без помощи ОДКБ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы очень обеспокоены режимом ЧС в Казахстане, мы предупредили власти, что отвечать нужно пропорционально, подходящим образом, таким, который согласуется с правами протестующих", - сказал Блинкен журналистам.
Блинкен заявил, что запрос Казахстана в ОДКБ вызывает вопросы у США. По оценкам Вашингтона, у республики достаточно ресурсов для самостоятельного разрешения ситуации, заявил Блинкен. "Неясно, зачем они почувствовали нужду во внешней помощи", - цитирует слова госсекретаря РИА Новости.
Беспорядки он объяснил экономическими причинами.
"Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти", - сказал Блинкен.