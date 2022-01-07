США обеспокоены событиями в Казахстане, но считают, что республика может справиться с ситуацией и без помощи ОДКБ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы очень обеспокоены режимом ЧС в Казахстане, мы предупредили власти, что отвечать нужно пропорционально, подходящим образом, таким, который согласуется с правами протестующих", - сказал Блинкен журналистам.