Токаев заявил, что террористы заговорили на неизвестном человечеству языке
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Алматы выдержал шесть волн атак террористов, сообщает Sputnik Казахстан.
«При этом боевики говорили на тех языках, которые не распространены в Казахстане», - добавил глава государства.
Ранее Токаев заявил, что только на Алматы напало 20 тысяч бандитов.
Напомним, в Алматы продолжается зачистка города от вооруженных погромщиков. Миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под контроль аэропорт Алматы.