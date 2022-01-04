В Лас-Вегасе BMW представила на выставке Consumer Electronics Show первый в мире автомобиль, способный изменять цвет с помощью программы.

По данным Reuters, сейчас машина доступна лишь в сером и белом цветах, однако спектр оттенков в обозримом будущем будет расширяться.

Речь идет о концепт-каре BMW iX Flow. Он использует технологию электронных чернил, благодаря которой изменяется внешний вид автомобиля. По словам инженеров, технология E Ink, которая используется в этом авто, является крайне эффективной.