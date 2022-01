Токаев написал на английском: Только убивать!

«Никаких переговоров с террористами, мы должны их убить». Об этом в своем Twitter на английском языке написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана отметил, что бандиты и террористы очень хорошо подготовлены, организованы и находятся под командованием спеццентра.

«Некоторые из них говорили не на казахском языке. В Алматы произошло не менее шести волн террористических атак, всего их было 20 тысяч. Они избивали и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные дома и магазины, убивали светских граждан, насиловали молодых женщин. Моя основная точка зрения: никаких переговоров с террористами, мы должны их убить», - написал К.-Ж.Токаев.

They were beating and killing policemen and young soldiers, putting fire at administrative buildings, looting private premises and shops, killing secular citizens, raping young women. In my basic view: no talks with the terrorists, we must kill them.