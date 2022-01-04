Еще одна страна переходит на евро

"Необходимо провести разъяснительную кампанию, чтобы каждый мог понять, что означает этот переход", - подчеркнул А.Василев, выступая в парламенте.

Болгария технически готова к введению евро, осталось решить лишь мелкие задачи. Об этом заявил вице-премьер и министр финансов страны Асен Василев, пишет vesti.ru.

За пять месяцев до введения и год после начала обращения официальной валюты еврозоны цены в магазинах будут указываться и в левах, и в евро.

В январе-июне 2024 года граждане смогут обменивать левы на евро бесплатно. Обменный курс национальной валюты останется на это время неизменным – 1,95583 лева за евро.

Евро (€) является единой валютой для 19 из 27 стран ЕС. Болгария станет 20-м членом еврозоны.