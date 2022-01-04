Впереди у Казахстана только тревожная неопределенность итоги с haqqin.az
Новый 2022 год стартовал на постсоветских просторах очень резво. Массовые акции протеста охватили Казахстан, но ситуация вышла далеко за рамки этого государства. Подключение к ее нормализации сил ОДКБ и, в первую очередь, России перевело внутренний конфликт во внешнюю плоскость. Тем самым проблемы Казахстана стали в известной степени и проблемами стран, согласившихся поучаствовать в миротворческой операции.
Несмотря на популярное стремление увидеть в происходящем хитроумный заговор каких-то сил, скорее всего произошел спонтанный выплеск народного недовольства, причем рост цен на газ послужил не столько причиной, сколько поводом для протестов. Уровень и острота недовольства засвидетельствовали провал транзитной модели Казахстана, когда лидер, управлявший страной на протяжении трёх десятилетий, создаёт систему, позволяющую ему постепенно отойти от власти, обеспечив себе и своим людям безопасность и высокую степень влияния на процессы.
Антиназарбаевские лозунги протестующих показали, что казахстанцы не поверили, что 81-летний елбасы больше не несёт ответственности за их ухудшившееся экономическое положение. Тем самым они продемонстрировали и недоверие, что президент Токаев достаточно авторитетная и самостоятельная фигура.
В этой ситуации Токаев сыграл в напрашивающуюся, но опасную игру, фактически возложив ответственность за провалы на людей Назарбаева и на самого первого президента. А поскольку собственного потенциала легитимности для перехода к полному единовластию ему заметно не хватало, он пошёл на то, чтобы открыто расписаться в собственной слабости, но заручиться поддержкой Кремля, а тот в свою очередь немного заретушировал вмешательство, подключив к операции мелких вассалов из ОДКБ.
Решив одну задачу – воспользовавшись подвернувшимся случаем, окончательно устранить от власти «старика», Токаев создал себе на будущее другие серьезные проблемы. Во-первых, теперь уже больше не на кого свернуть вину за проблемы Казахстана. Во-вторых, именно президент стоит за приглашением на территорию своей страны иностранных войск, пусть и в символическом количестве. Для какой-то части казахстанцев это унизительный и опасный шаг. Малейшие конфликты с российскими десантниками или киргизским спецназом способны резко обострить непростую межэтническую обстановку в стране. В-третьих, долг платежом красен, и Москва точно помогает Астане не за красивые глаза. Россия своего не упустит. Кстати, показательно, что в официальных сообщениях столицу все чаще называют на прежний лад, отказываясь от недавнего переименования в Нур-Султан.
Судьба же первого президента, обладавшего, казалось, непререкаемым авторитетом, поучительна. Старейшина клуба постсоветских руководителей, которому долгие годы коллеги выказывали повышенное уважение, оказался обидным образом свергнут как бы вслед, уже после номинального ухода из власти.
Те, кто ещё вчера считал за честь прислушиваться к мудрому Нурсултану Абишевичу и гордиться его рукопожатиями, сегодня помогают его сменщику, вычищающему Назарбаева и назарбаевских из государственных структур. Вскоре наверняка последует чистка и перераспределение материальных активов «семьи». Сплошной жестокий прагматизм и никакого почтения.
Властям, похоже, удалось сбить пик протеста и обуздать подключившихся к нему погромщиков, но Казахстан далёк от возврата общественной жизни в нормальное русло. Наоборот, демонстративный переход к активным союзническим отношениям с Россией и Беларусью, режимы которых с некоторых пор переведены на рельсы чрезвычайного противостояния с Западом, расширяют территорию бесконечного чрезвычайного положения за счёт необъятных казахстанских просторов. Впереди у Казахстана только тревожная неопределенность.