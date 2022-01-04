Новый 2022 год стартовал на постсоветских просторах очень резво. Массовые акции протеста охватили Казахстан, но ситуация вышла далеко за рамки этого государства. Подключение к ее нормализации сил ОДКБ и, в первую очередь, России перевело внутренний конфликт во внешнюю плоскость. Тем самым проблемы Казахстана стали в известной степени и проблемами стран, согласившихся поучаствовать в миротворческой операции.

Несмотря на популярное стремление увидеть в происходящем хитроумный заговор каких-то сил, скорее всего произошел спонтанный выплеск народного недовольства, причем рост цен на газ послужил не столько причиной, сколько поводом для протестов. Уровень и острота недовольства засвидетельствовали провал транзитной модели Казахстана, когда лидер, управлявший страной на протяжении трёх десятилетий, создаёт систему, позволяющую ему постепенно отойти от власти, обеспечив себе и своим людям безопасность и высокую степень влияния на процессы.

Антиназарбаевские лозунги протестующих показали, что казахстанцы не поверили, что 81-летний елбасы больше не несёт ответственности за их ухудшившееся экономическое положение. Тем самым они продемонстрировали и недоверие, что президент Токаев достаточно авторитетная и самостоятельная фигура.

В этой ситуации Токаев сыграл в напрашивающуюся, но опасную игру, фактически возложив ответственность за провалы на людей Назарбаева и на самого первого президента. А поскольку собственного потенциала легитимности для перехода к полному единовластию ему заметно не хватало, он пошёл на то, чтобы открыто расписаться в собственной слабости, но заручиться поддержкой Кремля, а тот в свою очередь немного заретушировал вмешательство, подключив к операции мелких вассалов из ОДКБ.