Отметим, что глобальное жюри состоит из шести региональных председателей жюри и одного дополнительного члена, председателя глобального жюри. После того, как региональные жюри сделают свой выбор заявок, глобальное жюри определит 24 региональных победителей, из которых они выберут четырех глобальных победителей: World Press Photo of the Year, World Press Photo Story of the Year, World Press Photo Long-Term Project Award и World Press Photo Open Format Award.

Рена Эфенди является фотографом-документалистом, она родом из Баку, фокусируется на вопросах конфликтов, социальной справедливости и окружающей среды.

За последние два десятилетия Эфенди фотографировала истории, представляющие интерес для людей по всему миру, часто работая в качестве автора журнала National Geographic. Она получила премию Фонда принца Клауса за культурное развитие, дважды была включена в шорт-лист Глобальной премии Prix-Pictet за фотографию и устойчивое развитие, а ее работа для Wall Street Journal получила две награды от Overseas Press Club of America. Она также является членом сети культурного лидерства Всемирного экономического форума. К Эфенди присоединится группа ведущих профессионалов, которые будут судить конкурс World Press Photo 2022.

«Определенные перспективы доминировали в медиа-ландшафте в течение длительного времени. В этом году World Press Photo движется в правильном направлении с новым региональным форматом, который обеспечит представление разнообразных рассказчиков со всего мира. Как председатель глобального жюри конкурса World Press Photo 2022, я горжусь тем, что являюсь частью этой захватывающей новой главы», - заявила Рена Эфенди.