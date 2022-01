Известный азербайджанский фотограф Рена Эфенди назначена председателем жюри самого престижного конкурса фотографии и фотожурналистики в мире World Press Photo 2022.

Отметим, что глобальное жюри состоит из шести региональных председателей жюри и одного дополнительного члена, председателя глобального жюри. После того, как региональные жюри сделают свой выбор заявок, глобальное жюри определит 24 региональных победителей, из которых они выберут четырех глобальных победителей: World Press Photo of the Year, World Press Photo Story of the Year, World Press Photo Long-Term Project Award и World Press Photo Open Format Award.