Комментируя ситуацию, министр экономики Микаил Джаббаров заявил, что единственный способ минимизировать влияние роста цен в будущем - это сформировать полную цепочку создания стоимости в производстве продуктов питания по всей стране.

В последние месяцы во всем мире, включая и Азербайджан, наблюдается резкое повышение цен на продовольствие. Буквально несколько дней назад в Азербайджане выросли цены на хлеб.

За годы независимости, правительством страны было предпринято ряд мер, направленное на обеспечение внутреннего производства продовольствия. Государственный комитет статистики обнародовал данные по производству сельхозпродукции на 2020 год.

Судя по статистике, Азербайджан лишь на 50 процентов обеспечивает себя пшеницей и на 60 процентов бобовыми. Вместе с тем, внутреннее производство покрывает на 80-90 процентов потребности страны в ячмене, кукурузе, картофеле и винограде.

Ситуация с животноводческой продукцией обстоит следующим образом: страна покрывает свою потребность в говядине на 80 процентов, в баранине на 90 процентов, в птице и рыбе на 80 процентов. В Азербайджане также производится 80 процентов от потребляемой молочной продукции. При этом, производство свинины не покрывает и 10 процентов от спроса.

Азербайджан на 80 процентов обеспечивает себя мукой, на 60 процентов сахаром, на 40 процентов чаем, на 60 процентов маслом и лишь на менее чем, на 20 процентов – очищенным рисом.