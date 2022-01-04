Как сообщает haqqin.az , издевательства над заморскими кактусами, посаженными возле торгово-развлекательного центра «Парк Бульвар», длятся уже долгие годы. О вандализме отдельных посетителей свидетельствуют многочисленные фотографии в соцсетях, пользователи которых пишут, что распространяют их, дабы достучаться до совести дикарей, сознательно уродующих беззащитные растения. Однако ситуация не меняется, и варвары, прогуливающиеся по Приморскому парку, продолжают творить безобразия, вырезая на растениях стоимостью в десятки тысяч долларов свои инициалы, имена близких или названия населенных пунктов, где они родились.

Одичавшие хулиганы уродуют дорогие кактусы и оставляют ножами свои «автографы» на стволах экзотических растений, завезенных из-за рубежа и посаженных на Приморском бульваре.

На листьях растений ножами или другими острыми предметами, вырезаются номера телефонов, фамилии родственников, названия районов, типа «Тертер Илькин», «Товуз», «Бардали баласы», «Гянджа», «Сона», «Бомба бала», «Севгимиз олмюр» и, естественно, инициалы любимых девушек с неизменными сердцами, пронзенными стрелами амура.

Чаще всего надписи делаются на широких листьях кактусов. Как выясняется, не помогают даже заборы для защиты растений, придающих особую красоту Приморскому парку.

В этой связи удивляет инертность властей, изредка выписывающих дикарям в цивильной одежде штрафы, хотя правильнее было бы в принудительном порядке привлечь их к общественным исправительным работам, а также вывесить их фотографии на каждом бакинском углу. Благо видеокамеры, установленные по всей протяженности Приморского бульвара, такую возможность дают.

Корреспонденты haqqin.az поговорили с одним из сотрудников Управления Приморского бульвара, ухаживающим за растениями. По его словам, большинство вредителей - подростки.

«Недовольны не только туристы, но и местные жители, - сказал он. - Ущерб, который наносится хулиганами этим растениям, непоправим. К сожалению, все еще есть люди, которым сложно объяснить, как нужно вести себя в общественных местах. Я как-то сделал замечание одному подростку, который мне во внуки годился. Так он меня чуть не избил, девушка, которая была с ним, едва его успокоила. Сейчас о подобных фактах мы сообщаем в службу безопасности».

На бульваре посажено около 56.000 экзотических растений. Кенуль Имамвердиева, советник председателя правления Приморского бульвара, рассказала haqqin.az, что кактусы и другие редкие деревья были завезены в Азербайджан из Турции, Италии, Испании, США и Нидерландов. По её словам, на бульваре работает служба безопасности. Однако несмотря на то, что посетителей Приморского бульвара регулярно информируют о необходимости соблюдать правила поведения в общественных местах и о запрете наносить какие-либо повреждения деревьям, все равно находятся дикари, которым все нипочем.

При этом Кенуль Имамвердиева затруднилась ответить на вопросы haqqin.az, во сколько обошлась государству закупка экзотических деревьев и какова сумма ущерба, нанесенного местным хулиганьем флоре Приморского бульвара.

Тем не менее, по данным haqqin.az, основанным на публикациях в азербайджанских СМИ, на экзотические деревья, посаженные в Приморском национальном парке, из государственного бюджета было выделено 50 миллионов манатов. Одними из самых дорогих были африканские баобабы, каждый из которых стоил в то время 30 тысяч манатов (когда 1 доллар составлял 0,78 национальной валюты). За ханторрии, финиковые пальмы и другие деревья заплатили по 5–6 тысяч манатов за единицу, остальные деревья обошлись государству по 10-15 тысяч евро за каждое.