Задержан экс-глава Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов, его подозревают в государственной измене, сообщает пресс-служба ведомства.

«Комитет нацбезопасности 6 января начал досудебное расследование по факту государственной измены. В тот же день по подозрению в совершении преступления были «задержаны и водворены в изолятор временного содержания» Масимов и другие лица», - говорится в сообщении Комитета.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, заключили в КНБ.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил Масимова с должности главы КНБ, также был отправлен в отставку его заместитель Ануар Садыкулов. При этом на совещании Совета Безопасности под председательством Токаева 6 января Масимов присутствовал наряду с остальными участниками совещания. 56-летний Масимов возглавлял КНБ с сентября 2016 года. В разные годы занимал должности премьер-министра республики, руководителя администрации президента, был помощником президента Казахстана.