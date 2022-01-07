Назарбаев в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице республики и поддерживает прямую связь с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

«Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым», - написал Укибай на своей странице в Twitter.

Он также сообщил, что у Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств.

По его словам, первый президент Казахстана призывает всех сплотиться вокруг К-Ж.Токаева для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности страны.