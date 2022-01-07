Против высокопоставленных чиновников Гостаможни возбуждены уголовные дела

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника Астаринского таможенного поста Южного территориального Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК), передает Report.

На основании поступившей из данного государственного органа информации о незаконных действиях должностных лиц объединения «Азертерминалкомплекс» при ГТК в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре завершено расследование уголовного дела, возбужденного по соответствующей статье.

Следствием были выявлены обоснованные подозрения в том, что в июле 2020 года начальник Астаринского отделения по организации деятельности складов временного хранения объединения «Азертерминалкомплекс» при ГТК Этигам Бабаев, злоупотребив своими должностными полномочиями и сговорившись с инспектором Астаринского отдела по техническому обслуживанию этого объединения Исматуллой Тагиевым, подделывал акты, тем самым создав возможность ввоза медицинских средств на сумму 33 тыс. 440 манатов.