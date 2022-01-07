Токаев созвал экстренное заседание оперштаба
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба, передают «Известия».
В заседании приняли участие генеральный прокурор, председатель комитета национальной безопасности, и.о. министров внутренних дел и обороны.
Глава государства поручил уделить особое внимание восстановлению объектов и инфраструктуры города Алматы и других регионов, пострадавших от атак.
В ходе заседания он также отметил, что исполнение охранных функций подразделениями объединенного миротворческого контингента ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в Алматы для участия в контртеррористической операции.