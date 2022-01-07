В бакинской пекарне трагически погибла женщина

В пятницу, 7 января, в одной из пекарен Наримановского района произошел трагический инцидент, передает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

Работавшая уборщицей в хлебопекарне Istafiloğlu MMC 50-летняя Матанат Гасанова чистила дно тестомеса в производственном цехе, когда другой рабочий случайно включил оборудование, в результате чего ее рука осталась зажата в тестомесе.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

По факту в прокуратуре Наримановского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 УК (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).