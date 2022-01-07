В Алматы продолжается стрельба видео
В Алматы все еще продолжается стрельба, передает Sputnik Казахстан.
Жители города публикуют в социальных сетях соответствующие видео. Автоматные очереди слышны даже из открытых окон.
В Алматы все еще продолжается стрельба, передает Sputnik Казахстан.
Жители города публикуют в социальных сетях соответствующие видео. Автоматные очереди слышны даже из открытых окон.
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