Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:19

«После о случившемся много будут врать», - отлил в бронзу в одной из своих песен лидер российской группы ДДТ Юрий Шевчук. Так, как сейчас происходит в Казахстане. Протест обездоленных рабочих и нищих пригородов официально объявлен «инспирированной извне попыткой насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства». Его участники – «террористами», по которым будут стрелять без предупреждения. Назначен и главный «злодей» – экс-глава Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов, который в свое время семь лет возглавлял Правительство, имел широкие связи за рубежом и долгие годы играл роль одного из «кошельков» клана Назарбаева. В силовом блоке страны грядут грандиозные чистки.

Касым-Жомарт Токаев избавился от опеки Назарбаева и теперь реально обладает всею полнотой власти, которая подкрепляется «миротворческим контингентом ОДКБ», хотя правильнее было бы назвать полицейскими силами, ядро которых составляют, конечно же, российские военнослужащие. А в политической практике постсоветского пространства засияла новая грань – угроза внутреннего обвала государственной власти в одной из стран-членов ОДКБ без всяких раздумий и тщательного анализа теперь рассматривается исключительно как акт внешней агрессии и дает основание для вмешательства в ситуацию. «Подрывная деятельность извне», активность «местных террористов и иноагентов» как единственная причина всех проблем – вот та правда, которая нам дозволена и которую все должны исповедовать. В противном случае – клеймо пособника со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вопрос о том, что такой подход не решает ни одной из текущих проблем того же Казахстана, что он чреват еще худшими осложнениями – даже не ставится. Все, что не совпадает с нынешней «генеральной линией» - попросту отметается и граничит с государственной изменой.

На Казахстан напали террористы – и точка. И совсем неудобно теперь вспоминать первые шаги президента Токаева для борьбы с этими «террористами» - снижение цен на газ, которые в одночасье взлетели вдвое из-за алчности казахстанских производителей и экспортеров. У них просто «снесло крышу» из-за того, что цены и спрос на газ на мировом рынке существенно выросли. Производить его больше они не смогли, но вот продать больше и дороже – очень захотели. За счет искусственного сокращения внутреннего спроса путем взвинчивания цен. Запад Казахстана - самый бедный, но вместе с тем имеющий стратегическое значение как центр добычи энергоресурсов – закипел и вышел на улицы. Его примеру последовали другие области страны, измотанные увеличивающейся бедностью, раздраженные низким уровнем госуправления, взбешенные тупостью и коррупцией властей. А дальше пошло по нарастающей. Нищие пригороды с безработной и не имеющей перспектив безработной молодежью пошли громить богатые, по их мнению, города. Местные силовики, МВД и КНБ, которые просто остановились в своем развитии, сконцентрировавшись на «бизнесе» и карательных функциях – все проспали, не сумели этой стихии противопоставить ничего. Астану они просто бросили, отдав на откуп преступным группировкам и бесчинствующим погромщикам. Добавьте сюда внутриэлитные интриги – и вот вам исчерпывающее объяснение того, что произошло в реальности. Какой там терроризм и атаки боевиков, какие там внешние силы? Вопиющая некомпетентность местных элит, их алчность и бесхозяйственность, копившаяся не годами даже, а десятилетиями – вот главная причина казахстанских событий. И вот теперь главный вопрос – как решению этих казахстанских (в скобках замечу – и не только) проблем может помочь «контртеррористическая операция» местных властей и ввод контингента ОДКБ?