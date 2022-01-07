Симоньян вместо долмы принесла в Казахстан Крым главная тема
«После о случившемся много будут врать», - отлил в бронзу в одной из своих песен лидер российской группы ДДТ Юрий Шевчук. Так, как сейчас происходит в Казахстане. Протест обездоленных рабочих и нищих пригородов официально объявлен «инспирированной извне попыткой насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства». Его участники – «террористами», по которым будут стрелять без предупреждения.
Назначен и главный «злодей» – экс-глава Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов, который в свое время семь лет возглавлял Правительство, имел широкие связи за рубежом и долгие годы играл роль одного из «кошельков» клана Назарбаева. В силовом блоке страны грядут грандиозные чистки.
Касым-Жомарт Токаев избавился от опеки Назарбаева и теперь реально обладает всею полнотой власти, которая подкрепляется «миротворческим контингентом ОДКБ», хотя правильнее было бы назвать полицейскими силами, ядро которых составляют, конечно же, российские военнослужащие.
А в политической практике постсоветского пространства засияла новая грань – угроза внутреннего обвала государственной власти в одной из стран-членов ОДКБ без всяких раздумий и тщательного анализа теперь рассматривается исключительно как акт внешней агрессии и дает основание для вмешательства в ситуацию.
«Подрывная деятельность извне», активность «местных террористов и иноагентов» как единственная причина всех проблем – вот та правда, которая нам дозволена и которую все должны исповедовать. В противном случае – клеймо пособника со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вопрос о том, что такой подход не решает ни одной из текущих проблем того же Казахстана, что он чреват еще худшими осложнениями – даже не ставится. Все, что не совпадает с нынешней «генеральной линией» - попросту отметается и граничит с государственной изменой.
На Казахстан напали террористы – и точка. И совсем неудобно теперь вспоминать первые шаги президента Токаева для борьбы с этими «террористами» - снижение цен на газ, которые в одночасье взлетели вдвое из-за алчности казахстанских производителей и экспортеров. У них просто «снесло крышу» из-за того, что цены и спрос на газ на мировом рынке существенно выросли. Производить его больше они не смогли, но вот продать больше и дороже – очень захотели. За счет искусственного сокращения внутреннего спроса путем взвинчивания цен.
Запад Казахстана - самый бедный, но вместе с тем имеющий стратегическое значение как центр добычи энергоресурсов – закипел и вышел на улицы. Его примеру последовали другие области страны, измотанные увеличивающейся бедностью, раздраженные низким уровнем госуправления, взбешенные тупостью и коррупцией властей. А дальше пошло по нарастающей.
Нищие пригороды с безработной и не имеющей перспектив безработной молодежью пошли громить богатые, по их мнению, города. Местные силовики, МВД и КНБ, которые просто остановились в своем развитии, сконцентрировавшись на «бизнесе» и карательных функциях – все проспали, не сумели этой стихии противопоставить ничего. Астану они просто бросили, отдав на откуп преступным группировкам и бесчинствующим погромщикам. Добавьте сюда внутриэлитные интриги – и вот вам исчерпывающее объяснение того, что произошло в реальности.
Какой там терроризм и атаки боевиков, какие там внешние силы? Вопиющая некомпетентность местных элит, их алчность и бесхозяйственность, копившаяся не годами даже, а десятилетиями – вот главная причина казахстанских событий. И вот теперь главный вопрос – как решению этих казахстанских (в скобках замечу – и не только) проблем может помочь «контртеррористическая операция» местных властей и ввод контингента ОДКБ?
В Москве сейчас аплодируют до бесстыдства. Марго «иди долма готовь» Симоньян в тяжелые для казахстанского народа дни заходится в злорадстве: «Когда пара тысяч ушлепков, вооруженных камнями, прогоняют армию, захватывают аэропорты и арсеналы и за сутки превращают страну в такой бедлам, что страна вынуждена просить прямого военного вмешательства у тех самых, от кого она независима, - это очень смешная независимость». И предлагает в обмен на помощь Казахстану по линии ОДКБ потребовать от властей страны признать Крыма российским, возвращение кириллицы, а также присвоение русскому языку статуса второго государственного. Мерзко, но вполне в духе ура-патриотов.
Казахстанским элитам тоже, мягко говоря, нелегко. Во-первых, предстоит масштабнейший со времен обретения независимости передел собственности: Назарбаев уходит, да здравствует Токаев – делить все будем. Во-вторых, эти элиты всегда умело балансировали на пересечении интересов ключевых держав, завязав тесные отношения и с Британией, и с США, и с ЕС, и с саудитами, не говоря уже о Китае и России. Немало от этого, замечу, выигрывая финансово.
После нынешних событий эта уникальность и многосторонность утрачивается – Москва этого попросту не позволит, коль уж правящий класс Казахстана отдал часть своего суверенитета для сохранения стабильности, то есть – своей власти. И деваться им некуда. Да и позитивной повестки дня для собственной страну у них нет. Глубокие социально-экономические, региональные и клановые противоречия как были – так и остаются.
Казахстан увидел слабость собственной власти и ее неумение в антикризис, когда небольшого толчка достаточно, чтобы страна скатилась в хаос. И правильно сделал вывод о том, что никуда из их страны «черный лебедь» не улетел. Он кружит где-то рядом и обязательно вернется, в больших масштабах и с большими потрясениями.