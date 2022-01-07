Токаев благодарит Путина

Президент России Владимир Путин провел продолжительный телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора Токаев подробно рассказал о ситуации в Казахстане, а также сообщил, что ситуация по стране стабилизируется.

Президент Казахстана выразил признательность Путину за оказываемую помощь со стороны партнеров ОДКБ, и особенно России.

Также в Кремле подчеркнули, что президент РФ поддержал решение Токаева провести в ближайшие дни видеоконференцию лидеров стран ОДКБ.