Высота волн на Каспии достигла 2,6 метра

По информации начиная с утра 8 января в Баку и на Апшеронском полуострове северо-западный ветер усилился до 20 м/с, в Алтыагадже - до 23 м/с, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов.

В течение дня максимальная скорость ветра в Баку и на Апшеронском полуострове составит 23-28 м/с, в некоторых местах полуострова - до 30 м/с, а к ночи постепенно снизится до 18-20 м/с. Ветер ослабеет до 8-13 м/с в ночь с 8 на 9 января.

По данным станции "Нефтяные Камни", высота волн в море достигла 2,6 метра.

В связи с ветреной погодой населению рекомендуется соблюдать осторожность.