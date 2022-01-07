Синоптики о погоде в Баку на воскресенье

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, северо-западный ветер сменится умеренным юго-западным. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове составит ночью 4-6°, днем - 8-10° тепла.

Атмосферное давление понизится с 770 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горах – снег, местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем – 7-11° тепла, в высокогорье ночью – 2-7° мороза, днем - 2-7° тепла.