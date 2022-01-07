В ходе протестов в Алматы убит гражданин Израиля

Накануне во время акций протеста в Алматы, в результате огнестрельного ранения погиб 22-летний гражданин Израиля Леван Коджиашвили, сообщает пресс-служба МИД Израиля.

В ведомстве отметили, что с помощью департамента по делам израильтян за рубежом, консульского отдела и посольства Израиля в Казахстане поддерживают связь с родителями Коджиашвили, находящимися в Казахстане, и его семьей в Израиле.

МИД также сообщило, что в ближайшее время тело Коджиашвили будет перевезено в Израиль для захоронения.