«Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым». Об этом заявила Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин.

Она также отметила, что другой несчастный случай произошел 7 января – в одну из детских больниц Алматы с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток. Сейчас врачи борются за его жизнь. Отец ребенка также находится в больнице.

«Подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли боевики. Я обращаюсь к родителям и ко всем взрослым – пожалуйста, берегите детей. Берегите себя, ведь ваши дети нуждаются в вас. Оставайтесь дома! Не подходите к окнам! Не оставляйте детей одних», - сказала омбудсмен.