Олигарх Аблязов призвал Запад ввести санкции против властей Казахстана

Глава запрещенного в Казахстане оппозиционного объединения «Демократический выбор Казахстана», экс-министр экономики и оппозиционер Мухтар Аблязов, назвавший себя лидером оппозиции и протестного движения в Казахстане, сообщил, что обратился к лидерам США и европейских стран с призывом о введении санкций в отношении азиатской страны. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

"Я написал письма президенту США и всем лидерам европейских стран, чтобы просить ввести санкции против режима (властей Казахстана - ред.)", - сказал Аблязов.

Нынешние протесты в Казахстане Аблязов назвал спонтанными. По мнению экс-министра энергетики, индустрии и торговли Аблязова, ныне проживающего во Франции, это народная революция, к которой не имеют отношения внешние силы. "Наша страна – не Украина, где у других стран, таких как Польша, есть свои интересы. У нас часто говорят о Турции и ее роли, но за этими протестами не стоит никакая западная сила", - отметил он.