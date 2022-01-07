Для семей шехидов и ветеранов войны строятся новые дома
В этом году будет расширена работа по улучшению жилищных условий семей шехидов и инвалидов войны. При этом в рамках данной работы Министерство труда и социальной защиты населения строит для них еще 500 частных домов.
В 2022 году эти дома, а также Детский реабилитационный центр в Шамкире и Учреждение психоневрологической социальной службы в Шемахе будут сданы в эксплуатацию в ближайшее время.
Об этом говорилось в Министерстве на совещании по вопросам строительства и ремонта объектов социальной защиты и реабилитации, а также о предстоящих задачах в этой сфере.
Было отмечено, что в настоящее время ведется подготовка к открытию Центров DOST в ряде регионов страны (Губа, Сумгаит, Гянджа, Сабирабад, Масаллы и др.).
Наряду с этим, в Масаллы планируется открытие Детского реабилитационного центра.
Кроме того, в Ленкоранском и Хачмазском районах будут открыты реабилитационные учреждения санаторного типа для детей с ограниченными физическими возможностями.
На совещании также обсуждалась проделанная работа по своевременному и качественному выполнению ремонтно-строительных работ в соответствии с действующими нормами и правилами строительства.