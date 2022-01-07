В городе Уральске на блокпосту правоохранительные органы Казахстана задержали автомобиль с армянскими номерами и 50 телефонами в багажнике. Об этом говорится в репортаже телеканала «Хабар 24».

Также силовики обнаружили в машине патроны, гранату со слезоточивым газом, шесть планшетов, смарт-часы, а также нож.

Сообщается, что водитель автомобиля отказался от проверки, чем вызвал подозрение. Помимо него, в автомобиле находились еще двое взрослых и один ребенок.