Путин, Лукашенко и Пашинян вновь обсудили Казахстан

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко и премьером-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которых обсуждалась ситуация в Казахстане. Стороны отметили, что ситуация имеет тенденцию к упокоению и нормализации, сообщает сайт Кремля.

Лидеры стран выразили поддержку высказанного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложения о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции.

«Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией этого мероприятия», - говорится в сообщении офиса президента России.