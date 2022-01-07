Неизвестные угрожают взорвать посольство Армении в Москве

Неизвестные заявили об угрозе взрыва посольств Армении и Белоруссии в Москве, требуя вывести войска с территории Казахстана, передает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

«Накануне стало известно, что на электронную почту посольств Армении и Белоруссии пришло письмо с угрозами взрыва. Неизвестные требовали вывести войска стран с территории Казахстана», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, здания были обследованы, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.