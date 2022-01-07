В Казахстане останутся прежними тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Цены не будут повышаться в стране до 1 июля 2022 года. Об этом говорится в заявлении Министерства экономики Казахстана.

«Вводится мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, а именно водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение», - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что протесты начались после повышения цен на газ для машин с 60 до 120 тенге, которые затем переросли в массовые беспорядки.