В Минтруда внесли ясность в порядок присвоения звания «Ветеран войны»

В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2021 года ведется работа по присвоению участникам второй карабахской войны звания «Ветеран войны», вручению удостоверений и назначению президентской пенсии. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

В соответствии с законодательством, звание «Ветеран войны» и удостоверение будут выдаваться учреждением, в котором лица данной категории проходили службу.

Эти структуры (Министерства обороны, внутренних дел, юстиции, по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная служба, Служба безопасности президента, Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу, Государственная служба специальной связи и информационной безопасности, Государственное агентство по охране стратегических объектов и др.) будут присваивать звание “Ветеран войны” и вручать удостоверение лицам, прошедшим службу и принимавшим участие в боях за территориальную целостность нашей страны в период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года по согласованию с Кабинетом министров.

Данные учреждения внесут информацию о получивших звание «Ветеран войны» лицах в подсистему «Зефер» Минтруда.