Токаев уволил еще одного высокопоставленного чиновника

Президент Казахстана освободил от должности заместителя секретаря Совета безопасности страны Азамата Абдымомунова, передают официальные СМИ Казахстана.

Он занимал пост замсекретаря Совбеза с 2015 года. До этого Абдымомунов был внештатным советником премьера Казахстана и вице-министром образования и науки.

Напомним, что ранее Токаев из-за протестов отправил в отставку правительство и сам возглавил Совбез. Ранее пост председателя Совбеза Казахстана пожизненно занимал Нурсултан Назарбаев. Кроме того, по делу о госизмене был задержан бывший председатель Комитета национальной безопасности и экс-премьер Казахстана Карим Масимов.