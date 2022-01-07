В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела уголовного розыска Управления полиции Хазарского района, в поселках Шувелан, Бина, Гала и Мардакян были задержаны 9 человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В ходе следствия было установлено, что Немат Бейбутов, создав сеть для осуществления продажи наркотиков в Хазарском районе, привлек к этому делу других лиц.

После задержания Н.Бейбутов заявил, что наркотики для продажи он купил онлайн у гражданина одной из зарубежных стран, с которым познакомился через социальные сети.

У Бейбутова, а также входящих в его сеть людей, было обнаружено большое количество героина и метамфетамина. Задержанные в своих объяснениях признались, что занимались незаконным оборотом наркотиков.