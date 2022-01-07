Сегодня министр молодежи и спорта Фарид Гаибов провел встречу с руководителями федераций по олимпийским видам спорта и с тренерами национальных команд.

Представители федераций рассказали о проблемах в их видах спорта, выступили с предложениями. Также министр поинтересовался планами федераций и их программой.

В ходе собрания обсуждались итоги Олимпиады в Токио, подготовка к Играм-2024 в Париже, подготовка со стороны федераций стратегического плана развития, в том числе и в различных направлениях, подготовка национальных команд и их участие в соревнованиях, грамотное использование материально-технической базы, международные связи федераций, финансовая и маркетинговая деятельность, привлечение спонсоров, усовершенствование работы пресс-служб в федерациях и другие вопросы.

В заключение Фарид Гаибов отметил, что выдвинутые предложения будут обсуждены, а подобные встречи будут носить регулярный характер.

Стоит добавить, что после своего назначения в сентябре прошлого года министр провел отдельные встречи и ознакомился с работой практически всех федераций. На этот раз глава ведомства собрал все федерации вместе. Такая встреча была проведена впервые.