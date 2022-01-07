В Баку в автомобиле нашли наркотики и мясо

Сотрудники отдела Наримановского районного управления полиции Баку провели операцию в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков, передает пресс-служба МВД Азербайджана.

В ходе операции были задержаны наркоторговец, ранее осужденный житель Бардинского района Бахтияр Мамедов и его земляк Рамин Набиев. В ходе обыска при Б.Мамедове было обнаружено 360 гр. героина и 170 гр. метамфетамина. Также в автомобиле «Opel», принадлежащем Р.Набиеву, было обнаружено 360 кг мяса неизвестного происхождения без соответствующих медицинских документов. В своих показаниях Р.Набиев сообщил, что мясо принадлежит его знакомому Анару Керимову.

Отметим, по факту обнаружения наркотиков у Б.Мамедова возбуждено уголовное дело. Для установления пригодности к употреблению обнаруженной партии мяса назначена экспертиза. Следственные мероприятия продолжаются.