В Нахчыване завершились учения войск ПВО фото; видео
В подразделениях противовоздушной обороны Отдельной общевойсковой армии прошли тактико-специальные учения.
В Министерстве обороны Азербайджана отметили, что в учениях военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм и военное мастерство.
На тактико-специальных учениях на тему "Отражение ударов воздушного противника" по тревоге были подняты зенитно-ракетные, радиотехнические и зенитно-артиллерийские подразделения.
Согласно плану учений, наши подразделения должны были бороться с налетом беспилотных летательных аппаратов и авиационных средств условного противника.
Подразделения сухопутных войск выполнили задачи по предотвращению нападения условного воздушного противника, действующего на различных высотных диапазонах.