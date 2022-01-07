Президент Казахстана удалил посты в Twitter с призывами убить террористов

Из Twitter-аккаунта президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева исчезли посты на английском языке с призывом убить террористов, опубликованные 7 января.

В этих постах лидер страны рассказал о шести волнах атак террористов на Алматы, призвал отказаться от переговоров и убить их.

«В нападениях участвовали 20 тысяч человек. Они избивали и убивали милиционеров и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные дома и магазины, убивали светских граждан, насиловали молодых женщин. Моя основная точка зрения: никаких переговоров с террористами, мы должны их убить», - говорилось в постах.