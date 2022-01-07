МИД России о ситуации в Казахстане: все спокойно
«Обстановка в Казахстане постепенно улучшается, происходит нормализация хозяйственно-экономической жизнедеятельности в республике». Об этом заявляет Министерство иностранных дел России.
В стране полностью возобновлено движение пассажирских поездов, на наиболее востребованных направлениях пущены дополнительные составы, стабилизировалась работа некоторых национальных платежных систем. Анонсированы меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от действий мародеров.
«В Мангистауской области возобновлена работа общественного транспорта, а также международного аэропорта Актау», - указано в публикации на сайте ведомства.