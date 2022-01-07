Сторонники Саакашвили создают «группы неповиновения» и анонсируют митинги

Сторонники арестованного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили объявили о создании «групп неповиновения» и начале антиправительственных митингов по всей стране, передает «Новости-Грузия».

«Мы предлагаем широкое объединение тем людям, которые желают в рамках мирных действий победить режим. Вместе с нашими единомышленниками в регионах мы начнем движение, которое распространится в масштабах страны. В столице в ближайшие дни мы создадим группы неповиновения», - сказали сторонники экс-лидера страны во время сегодняшней акции протеста.

Уточняется, что «группы неповиновения» будут устраивать «коридоры позора» представителям власти, а также проводить протестные шествия к различным госведомствам.