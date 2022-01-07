По словам жильцов, о предстоящем переселении они были письменно уведомлены территориальным ЖЭКом. В частности, в письмах жильцам указывалось, что дом сносится на основании государственного заказа, а жильцам будет выдана компенсация.

Жильцы дома узнали о предполагаемом сносе в ноябре прошлого года. Расположенный неподалеку ресторан «Гедим Габала», вместе с частью забора, отделяющего здание от ресторана, уже снесены.

Расположенный недалеко от моста Джаваншир, известного в народе еще с советских времен, как «Гагаринский», дом в Хатаинском районе Баку по улице Афиаддина Джалилова, 6, будет снесен, а проживающие в нем 34 семьи получат компенсации.

«Электричество, газ и вода подаются вовремя, без перебоев, - рассказал один из жильцов, не захотевший назвать свое имя. - Нам сказали, что, пока не переселятся все, коммунальные услуги нам не отключат. Почти все ищут себе жилище».

Он также добавил, что не может комментировать сумму предложенной компенсации, поскольку идет стадия согласования, переговоры продолжаются.

Тем не менее, по словам некоторых жильцов удалось выяснить, что компенсации за квартиры будут выдаваться из расчета от 2200 манатов за каждый квадратный метр площади, а за каждый квадратный метр нежилой площади на первом и втором этажах здания – от 2500 манатов. При оценке компенсации будут учитываться также расположение здания в центре города, этаж, деньги, вложенные в ремонт квартиры, и другие факторы.

Сотрудник одного из объектов на первом этаже здания рассказал, что их тоже предупредили о необходимости подыскать новый офис.

Охранник здания отказался от комментариев, заявив, что слышал о предстоящем сносе, хотя и не верит в это.

Несколько жителей поделились с нами слухами о том, что вскоре снесено будет не только здание, но и сам Джаванширский мост, поскольку он утратил первоначальную функцию.

«Раньше в «Чёрном городе» работали десятки заводов и предприятий, под мостом проходила железная дорога, - сказал один из жильцов. – А сейчас этих заводов уже нет, территория «Белого города» обновлена, расширена, благоустроена, а сам мост устарел и никому не нужен. Когда его снесут, можно будет расширить дорогу, что, возможно, позволит избежать пробок. Мы слышали, что в этом районе будет реализован большой проект».

Исполнительная власть Хатаинского района информацию о сносе здания подтвердила. Нам сообщили, что снос здания осуществляется на основании государственного заказа в рамках работ, которые предстоит выполнить для создания монументального комплекса Зафар (Победа). Создана комиссия по переселению и определен размер компенсации. В исполнительной власти добавили, что, помимо изложенного выше, здание портило общий вид района.